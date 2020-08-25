Türk Kızılayı ve Kozan Belediyesi işçi ve vatandaşlara ikramda bulundu Türk Kızılayı ve Kozan Belediyesi Halit Dağlı AŞ Evi, yangında çalışan orman işçileriyle köylerde kalan vatandaşlara çorba, simit ve ayran ikramında bulundu.

Türk Kızılayı ve Kozan Belediyesi Halit Dağlı AŞ Evi, yangında çalışan orman işçileriyle köylerde kalan vatandaşlara çorba, simit ve ayran ikramında bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli ormanlık alanında çıkan yangında çalışan Orman işçileri ve mahallerde yaşayan vatandaşlara Türk Kızılayı Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz, Kozan Belediyesi Halit Dağlı AŞ Evi Müdürü Orhan Dağlı ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan yangının kontrol altına alındığı mahallelerde vatandaşlar ile bir araya geldi. Yangının geceden bu yana kaygıyla izleyen vatandaşlara Türk Kızılayı ile birlikte simit, çorba ve ayran ikram edildi. Öte yandan yangında 3 gündür müdahale eden orman işçilerine de ikramlar yapıldı. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan yangının başından beri yangını takip ettiklerini kaydederek bölgede vatandaşlara belediye olarak destek verdiklerini kaydetti.

Türk Kızılay'ı Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz her zaman vatandaşın zor günde yanında olduklarını Kozan'da yaşanan bu felaket sonrası yine vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için sahada olduklarını kaydetti. - ADANA

Kaynak: İHA