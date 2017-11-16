Türk Kızılayı ve Afad Aidex 2017 Fuarı'na Katıldı - Brüksel

Türk Kızılayı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Brüksel'de insani yardım sektörünü bir araya getiren AidEx2017 Fuarı'na katıldı.



Belçika'nın başkenti Brüksel'de 15-16 Kasım'da düzenlenen Aidex Fuarı'nda yaklaşık 128 metrekarelik bir alanda stand açan Türk Kızılayı ve AFAD, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.



AA muhabirine konuşan Türk Kızılayı Yerleşim Sistemleri Üretim İşletmesi Koordinatörü Mehmet Eyyüp Alper, 2015'ten beri yurt dışı açılımlarıyla Türk Kızılayının potansiyelini değerlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini, Dubai ve Brüksel'de gerçekleşen fuarlara katılım sağladıklarını belirtti.



Alper, bu fuarlara katılım sonrasında Türk Kızılayının faaliyetleri hakkında Avrupa'da yeterince bilgi birikimi olmadığını gördüklerini kaydederek "Türk Kızılayının faaliyetlerini Avrupa'da tanıtmak için burada bulunuyoruz." dedi.



Türk Kızılayının fuara İlk Yardım Birimi, Afet Yönetim Müdürlüğü, Kızılay Toplum Merkezi ve Kızılay Kart Yardım Programı'yla katıldığını aktaran Alper, fuarda Türk Kızılayı standına çok büyük bir ilgi olduğunu söyledi.



Alper, "Gerek cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz haftalarda vurguladığı üzere, gerek dışişleri bakanımızın geçtiğimiz hafta Antalya'da Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Federasyonu toplantılarında vurguladığı üzere, dünya üzerinde gayrisafi milli hasılasına oranla en yüksek dış yardımı yapan, dolayısıyla en cömert ülke konumundayız şu anda. Bu madalyayı göğsümüze takmak nasip oldu." diye konuştu.

AFAD'la birlikte organizasyona katıldıklarını anlatan Alper, "Türk Kızılayı, AFAD'la beraber Türk bayrağını burada dalgalandırma şansı yakaladı. Bu bizim için büyük bir onur oldu." ifadelerini kullandı.



Alper, Türk Kızılayı'nın 2018'de 150'inci yıl dönümü vesilesiyle yapacakları faaliyetler kapsamında Brüksel'deki 2018 AidEx Fuarına daha kapsamlı katılım göstereceklerini sözlerine ekledi.