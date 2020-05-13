Türk Kızılayı vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor
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Türk Kızılayı vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor

Türk Kızılayı Diyarbakır'da Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, kavurma ve iyim yardımında bulunmaya devam ediyor.

Türk Kızılayı vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor
13.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:45

Türk Kızılayı Diyarbakır'da Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, kavurma ve iyim yardımında bulunmaya devam ediyor.

Türk Kızılayı Diyarbakır'da Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, giyim paketi ve kavurma yardımında bulunuyor. Ramazan ayı boyunca günlük 300 aileye sıcak yemek ile 200 aileye de gıda kolisi yardımında bulunduklarını belirten Türk Kızılayı Diyarbakır'ın Yenişehir Şube Başkanı Ahmet Akbaş, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla da muhtaç vatandaşlara giyim yardımında bulunmak için çalışmalara başlandığını söyledi.

"Vatandaşlara yardım için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz"

Akbaş, çalışmalarına sabah erkenden başladıklarını ve gıda kolilerini büyük bir titizlikle hazırladıklarını ifade etti. Akbaş, "Türk Kızılayı Yenişehir Şubesi olarak yardıma muhtaç 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile mağdur, yetim ve dul vatandaşlarımıza arkadaşlarımız tarafından yardım ulaştırmak için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz. Yardımları gönüllü ve yönetimimizde bulunan arkadaşlarımız ile birlikte ulaştırıyoruz. Günlük 300 kişiye sıcak yemeği vatandaşların evlerine götürüyoruz. Bunun yanı sıra günlük 150 ile 200 adet arasında gıda kolisi dağıtımı yapıyoruz ve elbise dağıtıyoruz. Yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz" dedi.

"Kızılay'ın da alkışlanması gerekiyor"

Türk Kızılayı'nın da pandemi sürecinde alkışlanması gereken zor işler başardığını belirten Akbaş, "Özellikle sağlık çalışmalarını her zaman alkışlıyoruz diyoruz ya tabi ki alkışlanması gereken bir camiadır, ama ondan sonra bence Kızılay'ın da alkışlanması gerekiyor. Ben bu konuda bütün vatandaşlarımıza bu duyuruyu yapıyorum ve gerçekten Kızılay'ımız da bu alkışı hak ediyor" diye konuştu.

Bayramda vatandaşları ve çocukları sevindirmek için çalıştıklarını, elbiselerin dağıtımının kısa sürede içinde yapılacağını sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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