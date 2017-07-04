Türk Kızılayı, Sorgun'da 500 Ünite Kan Topladı

Türk Kızılayı, Sorgun ilçesinde düzenlediği kan bağışı kampanyasında 500 ünite kan topladı.



Cumhuriyet Caddesi Salih Paşa Camisi karşısında konuşlandırdıkları Kızılay'ın kan bağışı aracında bir hafta süreyle kan topladıklarını belirten Sorumlu Hekim Selçuk Cansız, AA muhabirine yaptığı açıklamada vatandaşların genelde tatilde olmalarından dolayı kan bağışının önceki kampanyalara göre düşük olduğunu söyledi.



Kanın kaynağı sadece insan ve hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Cansız, şöyle konuştu:



"Herkesin bir gün kana ihtiyacı olabilir. Çünkü kan, hayattır. Türk Kızılayı'nın kan taleplerine cevap verebilmesi için stoklarında her zaman yeterli miktarda kan bulunması lazım. Sorgun ilçemizdeki kampanya bugün sona erdi. Bu güne kadar 500 ünite kan toplayabildik. Önceki kampanyalarımızda bin üniteye kadar kan topladığımız olmuştu. Bunun nedeni de vatandaşlarımızın genelde tatilde olmasındandır."