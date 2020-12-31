Türk Kızılayı Senegal Delegasyonu yılın son dağıtımını yaptı
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Türk Kızılayı Senegal Delegasyonu yılın son dağıtımını yaptı

31.12.2020 00:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 00:48
Türk Kızılayı Senegal Delegasyonu yılın son dağıtımını yaptı

Türk Kızılayı Senegal Delegasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başkent Dakar'da maske dağıttı.

Türk Kızılayı Senegal Delegasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başkent Dakar'da maske dağıttı.

Delegasyon Başkanı Abdullah Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın son dağıtımını başkentin kalabalık meydanlarından Point E ve Cheikh Anta Diop Üniversitesinde yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda, Senegal Kızılhaç gönüllülerinin de desteğiyle 1000 maske dağıttıklarını ve vatandaşlara dezenfektan jel verdiklerini kaydeden Kaya, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Senegal Kızılhaç gönüllülerinin üniversitede girişlerde ateş ölçümü de yaptığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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