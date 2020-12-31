Türk Kızılayı Senegal Delegasyonu yılın son dağıtımını yaptı

Türk Kızılayı Senegal Delegasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başkent Dakar'da maske dağıttı.

Delegasyon Başkanı Abdullah Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın son dağıtımını başkentin kalabalık meydanlarından Point E ve Cheikh Anta Diop Üniversitesinde yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda, Senegal Kızılhaç gönüllülerinin de desteğiyle 1000 maske dağıttıklarını ve vatandaşlara dezenfektan jel verdiklerini kaydeden Kaya, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Senegal Kızılhaç gönüllülerinin üniversitede girişlerde ateş ölçümü de yaptığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan