Türk Kızılayı Samsun Şubesinin Acı Günü
Türk Kızılayı Samsun Şube Başkan Vekili Korhan Çömezoğlu (42), tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
Türk Kızılayı Samsun Şube Başkan Vekili Korhan Çömezoğlu (42), tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
Yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi gören Çömezoğlu, dün evinde yaşamını yitirdi.
Evli ve 1 çocuk babası Çömezoğlu'nun cenazesi, ikindi namazına müteakip Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, Türk Kızılayı Samsun Şubesi Başkanı Habip Demirel ve belediye başkanları katıldı.