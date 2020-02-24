Türk Kızılayı özel öğrencilere giyecek yardımı yaptı

24.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:16

Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesi, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesinde eğitim gören öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesi Başkanı Hamiyet Çizen ve beraberindekiler vakıf çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alarak, kurumda eğitim göre çocuklarla vakit geçirdi.

Çizen, AA muhabirine, insanların yüzünü güldürmek için gayret ettiklerini söyledi.

Herkesin ihtiyacı doğrultusunda eşyalar aldıklarını ifade eden Çizen, "İhtiyaç sahibi olan çocuklarımıza daha önce aldığımız listeler doğrultusunda kıyafet yardımı yaptık. İhtiyaç sahibi olmayan çocuklarımıza da çeşitli hediyeler getirdik. Ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin aileleri için erzak poşetleri hazırladık ve onları da vakıf yetkilileri ailelere ulaştıracak." dedi.

ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş de hediyelerin öğrencileri çok mutlu ettiğini belirterek, ziyaretleri için Çizen'e teşekkür etti.

Kaynak: AA