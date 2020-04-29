Türk Kızılayı'nın Nazilli'deki ilk anaokulu tamamlanıyor
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Türk Kızılayı'nın Nazilli'deki ilk anaokulu tamamlanıyor

Türk Kızılayı anaokullarından bir yenisi daha Nazilli'de açılacak.

Türk Kızılayı'nın Nazilli'deki ilk anaokulu tamamlanıyor
29.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:00

Türk Kızılayı anaokullarından bir yenisi daha Nazilli'de açılacak. Merkez Zafer Mahallesi'nde yapımına başlanan ve yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlanması planlanan anaokulunun 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencileri ile buluşması bekleniyor.

Türk Kızılay Derneği Nazilli Şube Başkanı Mevlüt Günay, ilçede açılacak olan ilk Türk Kızılayı Anaokulunun yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'e inşaat alanında kısa bir brifing veren Nazilli Dernek Başkanı Mevlüt Günay, "Türk Kızılayı İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan 81 ile 81 anaokulu projesi kapsamında hayırsever iş insanları ile protokoller yapılarak hayata geçirilmiştir. Aydınımıza yapılması planlanan anaokulu ise Nazillimizde yapılmaktadır. İş insanı Mustafa Takmaklı ve eşi Aslı Takmaklı'nın destekleri ile yapımına başlanan anaokulumuz son derece modern bir anaokulu olarak Nazilli tarihinde yerini alacaktır. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında inşallah öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır. Bu okulun ilçemize kazandırılmasına sebep olan İstanbul teşkilatına, İlhami Yıldırım'a, Mehmet Uğurelli'ye, iş insanı Mustafa Takmaklı ve eşi Aslı Takmaklı'ya ve emeği geçen herkese Türk Kızılayı adına çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların en iyi şekilde yetişmesi için Türk Kızılayı olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, projeyi yerinde incelerken emeği geçenlere teşekkür etti. Müdür Şimşek, Nazilli'ye yakışır son derece modern bir bina kazandıracakları için Türk Kızılayı'na ve hayırseverlere çok teşekkür etti.

Türk Kızılayı İstanbul Şubesinin 2017 yılında hayata geçirdiği '81 ilde 81 Anaokulu' projesi kapsamında yapılacak olan anaokulları Türk bayrağının simgeleri olan ay ve yıldızı esas alan mimari bir yapıda inşa edilecek. 350 metrekare kapalı, 110 metrekare açık alana kurulacak olan Türk Kızılayı anaokullarında çocukların gelişimi için tüm eğitim ve oyun birimleri tam kapasiteye sahip olacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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