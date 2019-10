31.10.2019 22:31

Türk Kızılayı'nın düzenlediği 'Kan bağışla ki can yaşasın' kampanyası TBMM'de başladı

ANKARA - 'Kan bağışla ki can yaşasın' kampanyası TBMM'de başladı.

TBMM Halkla İlişkiler binası önünde Kızılay 'Kan bağışla ki can yaşasın' adıyla bir kampanya düzenlendi.

AK Parti Bursa Milletvekilli Atilla Ödünç, kendisini huzurlu hissettiğini söyleyerek, "Meclis bahçesinde düzenlenen bu organizasyona katıldığım için mutluyum. İnşallah onlarca, yüzlerce milletvekilinden kan alarak bu ihtiyaca bir nebze katkı koyacağına inanıyorum. Bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. İnşallah başlattığımız kampanya devam edecektir. Üç dört defa kan verdim. Ne kadar kıymetli olduğun bir ihtiyaç sahibi olarak hissettim. Babamın kalp ameliyatında ihtiyacımız olmuştu, çok zorluk çektik, kan bulmuştuk, Bize hiç tanımadığımız kişiler özellikle sürekli kan veriyorlarmış bunu duyup geldiler kan verdiler" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise Türk Kızılayı'na teşekkür ederek, kampanyanın 81 ilde başlatıldığını ifade etti. Çankırı, Ödünç'ün açıkladığı kadına şiddet kampanyasının desteklediklerini belirterek," Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Kamuda, kadına, çocuğa olsun her türlüsünü destekliyoruz. Hem kandın milletvekili hem de AK parti milletvekili olarak ve iktidar partisinde görev yapmakta olan ve Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatlar doğrultusunda her zaman destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ödünç daha sonra gazetecilere kestane şekeri ve armut ikram etti.

Kaynak: İHA