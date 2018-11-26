Türk Kızılayı'ndan Yangınzede Aileye Yardım Eli

Gaziantep'te meydana gelen yangında evleri kullanılamaz hale gelen ailenin yaraları Türk Kızılayı sayesinde sarıldı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 2 ay önce merkez Şehitkamil ilçesindeki Yeşilevler Mahallesi'nde 5 kişilik Akyılmaz ailesinin yaşadığı evde yangın çıktı.

Yangında kullanılamaz hale gelen evin tadilatını kendi imkanlarıyla gerçekleştiren aile, maddi imkansızlıklar nedeniyle ev eşyası alamayınca Türk Kızılayı'na başvurdu.

Başvuruyu inceleyen ekipler aileye yatak, giysi, beyaz eşya ve mutfak malzemeleri ile nakdi yardımda bulundu.

Üç çocuk babası İzzed Akyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırında çalıştığını ve yaklaşık 2 ay önce evlerinde çıkan yangın nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Sıkıntılarını giderebilmek için Kızılay'dan yardım istediklerini anlatan Akyılmaz, "Allah razı olsun, evimiz eskisinden bile iyi oldu. Allah devletimizi ve hayırseverleri başımızdan eksik etmesin." dedi.

Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi Genel Hizmet Yöneticisi Hikmet Erdinç ise kısıtlı imkanlarla yaşamlarını sürdüren Akyılmaz ailesinin durumunu inceledikten sonra yardımseverlerin hayırlarını aileye ulaştırmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Ailenin yardımlarla yeni bir hayata başladığını ifade eden Erdinç, hayırseverlerin yardımlarıyla daha fazla ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürmeye devam edeceklerini kaydetti.