Türk Kızılayı'ndan Venezuela'ya 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı

Derin bir siyasi krizden geçen Venezuela'ya Türkiye ilaç yardımı yapmaya hazırlanıyor. Türk Kızılayı, dış yaptırımlar nedeniyle ilaç ve gıda sıkıntısı çekilen ülkeye ilaç sevkiyatı yapılacağını duyurdu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "İlk etapta Venezuela'ya Panama üzerinden 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı yapacağız. Şu an arkadaşlar bunun tedarik edilmesi için çalışıyorlar. Dolayısıyla en kısa zamanda bu sevkiyat yapılacak." dedi. Euronews.com'da Görüntüle