Türk Kızılayı'ndan Taner Akkuş'a teşekkür plaketi

04.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:25

Türkiye'de ilk olan Nefesten Kişilik Analizi ile Beyin Resetleme, Öfke ile Sinir ayrımı, Boşanma Öncesi Arabuluculuk, Empatiye Davet ve Moral Atölyesi gibi bir çok projelere imza atarak Türkiye'nin en genç kanaat önderi ünvanına layık görülen araştırmacı yazar Taner Akkuş, plaketini Türk Kızılay'ı İzmir Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel'in elinden aldı.

TOPLUMSAL VE KAMU YARARLI PROJELERİ TAKDİR EDİYORUZ"

Plaket takdimi sonrası bir açıklamada bulunan Başkan Dinçel, 'Özelliklede toplumsal meselelere duyarlılık anlamındaki projeleri ve kurumumuza yönelik gönüllü destekleri ile nazarımızda takdir gören Taner Akkuş kardeşimize üstün başarılarından dolayı bu plaketi takdim ederiz" dedi.

"YÖNETİCİLERİMİZDEN DESTEK GÖRMEK GURUR VERİYOR"

Türkiye'nin en genç kanaat önderi ünvanına layık görülen araştırmacı yazar Taner Akkuş da "Toplumsal fayda amaçlayan projelerimizi geliştirmek ve sürdürülebilir bağlamda hayata geçirmek istediğimizde desteklerini esirgemeyen Kızılay Genel Başkanımız Sayın Dr.Kerem Kınık başta olmak üzere, Kızılay İzmir Gaziemir Şubesi Başkanı Davut Dinçel'e ve tüm yönetimine bu anlamlı plaket için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.