Türk Kızılayı'ndan solunum cihazı bağışı
Türk Kızılayı Ayvalık Şubesi tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine 8 solunum cihazı bağışlandı.
20.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:18
Türk Kızılayı Ayvalık Şubesi tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine 8 solunum cihazı bağışlandı.
Türk Kızılayı Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar, cihazları Ayvalık Devlet Hastanesi Müdürü Abdullah Alkan'a teslim etti.
Okyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ihtiyaç olunan solunum cihazlarını teslim ettiklerini ifade ederek, "Allah sağlıkçılarımızın yardımcısı olsun. Kendilerine başarılı hizmetleri nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.
Kaynak: AA