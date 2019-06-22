Türk Kızılayı'ndan SANKO'ya platin madalya

SANKO Holding'e, Kızılay'a sağladığı desteklerden dolayı Platin Madalya Beratı verildi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törene, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. SANKO Holding'in platin madalya beratı, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından, Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na takdim edildi. Aile ve kurum olarak, "devletimiz ve milletimizle varız" anlayışı ile hareket ettiklerini belirten SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine Türk milleti adına ulaşan Kızılay'ı başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA