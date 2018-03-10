Türk Kızılayı'ndan İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli

Türk Kızılayı Samsun Şubesi tarafından, 2018 yılı içerisinde yardıma muhtaç olan toplam 46 aile ve 1 okul öğrencilerine 5 bin 861 TL değerinde yardım yapıldı.

Her yıl düzenli olarak yardıma muhtaç olan aileleri tespit ederek yardım eli uzatan Kızılay Samsun Şubesi, bu yılda yardıma muhtaç ailelere umut ışığı oldu. Yapılan kan bağışlarıyla insanların hayatta kalmalarına vesile olan Kızılay, insani yardımlarla da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, "Türk Kızılayı kan faaliyetlerinin yanı sıra, yardıma muhtaç olan ailelere de destek veriyor. Biz Kızılay Samsun Şubesi olarak, Samsun'da yaşayan ve durumları iyi olmayan aileleri arkadaşlarımızın yardımıyla tespit ediyoruz. Onlara nakdi yardım, gıda yardımı ve kıyafet yardımları veriyoruz. Bizim Kızılay binamızda kurduğumuz kıyafet ve gıda mağazalarımız mevcut. Yardıma muhtaç ailelerimizi binamıza getirerek burada ihtiyacı olan şeyleri almalarını sağlıyoruz. Kızılay olarak bu yıl yani 3 ay içerisinde toplamda 5 bin 861 TL değerinde yardım yapıldı" dedi. - SAMSUN