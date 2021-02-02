Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Türk Kızılayı tarafından Beyşehir'in Sadıkhacı Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere, gıda yardımında bulunuldu.

Kampanya çerçevesinde Türk Kızılayı Genel Merkezi'nden gönderilen 1'er kiloluk kıyma ve kavurma konserveleri, yerleşim merkezinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere Kızılay görevlileri tarafından ulaştırıldı.

Sadıkhacı İlk ve Ortaokul Müdür Yardımcısı Eyüp Fatih Künte, kampanya kapsamında 21 aileye kıyma ve kavurma konservesinin dağıtıldığını belirterek, desteklerinden dolayı Türk Kızılayı'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar