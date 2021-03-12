Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı
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Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı

12.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:34
Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi, İslahiye ilçesindeki ihtiyaç sahibi 172 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi, İslahiye ilçesindeki ihtiyaç sahibi 172 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Yardımcısı Şerif Öcük ve İslahiye ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ozdemir'in katılımıyla İslahiye Fevzipaşa Borsa İstanbul Yatılı Bölge okulunda program düzenlendi.

110 yatılı, 105 gündüzlü öğrencinin bulunduğu okuldaki ihtiyaç sahibi 172 öğrenciye yapılan yardımlar dolayısıyla Özdemir, Öcük'e teşekkür etti.

Öcük, okulların açılmasıyla çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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