Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

18.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:29

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Kastamonu'da ihtiyaç sahibi 30 aileye gıda kolisi ve kurban eti yardımında bulundu.



Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Kastamonu'da daha önceden belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu'da bulunan 30 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ve Kurban eti yardımında bulunuldu. Kastamonu'da ihtiyaç sahibi 30 aileye gıda kolisi ve Kurban eti yardımında bulunduklarını açıklayan Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, "Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi olarak Kastamonu'da tespit ettiğimiz 30 aileye gıda kolisi ve Kurban eti dağıtımı yaptık. Hayırseverlerin, kendilerine emanet ettikleri yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA