Türk Kızılayı'ndan Gazzelilere Yardım Eli

Türk Kızılayı, İsrail ablukasından dolayı temel ilaçlara bile ulaşamayan Gazzelilere 8,5 tonluk ilaç yardımını ulaştırdı.

İsrail'in ablukası sebebiyle en temel ilaçların bile bulunamaz hale geldiği Gazze'ye Türk Kızılayı el uzattı. Filistin İçişleri Bakanlığı ve Türk Kızılayı'nca düzenlenen ortak bir basın toplantısında Türkiye'den gönderilen 8,5 tonluk ilaç yardımının Gazze'deki ilaç depoları ve hastanelere ulaştığı açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Müdürü Eşref Ebu Mahadi, "Türk Kızılayı'ndan alınan 270 bin dolar değerindeki ilaçların Sağlık Bakanlığımızın eksiklilerini giderdi" dedi.

Ebu Mahadi, Gazze'de her Pazartesi ve Cuma günleri İsrail'in ablukasını kırmak için düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü nedeniyle ilaçlara duyulan ihtiyacın arttığına dikkat çekerek, "Türkiye her zaman Filistin halkı yanında duruyor sağlık sektörü dahil her türlü insani ihtiyaçlarını karşılıyor"ifadesini kullandı. Ebu Mahadi, Filistin Sağlık Bakanlığının ilaç ve tıbbi malzemelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ayda 4 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Türk Kızılayı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Sorumlusu Selçuk Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayı Başkanı ve Türk halkının, selamlarını ileterek, Türk Kızılayı'nın kalıcı bir ofis açarak 9 yıldır Filistinlerin yanında durduğunu söyledi.

Öte yandan, geçtiğimiz Mayıs ayında Türk Kızılayı Gazze'ye 100 bin dolar değerinde ilaç ve tıbbi malzemeyi göndermişti. - GAZZE