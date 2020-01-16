Türk Kızılayı'ndan evi yanan aileye yardım
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Türk Kızılayı'ndan evi yanan aileye yardım

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen yangın sonucunda evini ve hayvanlarını kaybeden aileye Türk Kızılayı Sinop Şubesi yardım eli uzattı.

16.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:35
Türk Kızılayı'ndan evi yanan aileye yardım

'un ilçesinde meydana gelen yangın sonucunda evini ve hayvanlarını kaybeden aileye Sinop Şubesi yardım eli uzattı.


15 Aralık günü Boyabat Maruf Alınca köyünde gece geç saatlerde çıkan yangında 2 ev ve 1 samanlık yanarken, 1 inek, 2 buzağı ve 20 kovan arı telef olmuştu. Türk Kızılayı Sinop Şubesi ekipleri evini ve eşyalarını kaybeden aileye yardımda bulundu. Yangınzede aileye 'geçmiş olsun' dileklerini ileten ve eşya yardımı gerçekleştiren Kızılay yetkilileri, can kaybı yaşanmamasının sevindirici bir olduğunu, Türk Kızılayı olarak desteklerinin katlanarak devam edeceğini bildirdiler. - SİNOP

Kaynak: İHA
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