Türk Kızılayı'ndan Dicle'de engelli, hasta ve yaşlı ailelere ziyaret

Türk Kızılayı Dicle Temsilciliği engelli, yaşlı ve hasta ailelere ulaşmaya devam ediyor.

Türk Kızılayı Dicle Temsilciliği engelli, yaşlı ve hasta ailelere ulaşmaya devam ediyor. Her ay düzenli olarak gerçekleşen ziyaretlerde engelli, yaşlı, hasta ailelere moral ve destek veriliyor.

Türk Kızılayı Dicle Temsilcisi Mehmet Akalp, Türk Kızalayı'nın Dicle ilçe yönetim kurulu üyesi İmam Ali Zeyrek, Türk Kızılayı Dicle Kadın Kolları üyesi Şefika Dayan, Gülşirin Yalçın ve Genç Kızılay'dan Nurullah Zeyrek, aileleri ziyaret etti. Engelli, yaşlı ve hasta aileleri 1 yıldır düzenli olarak ziyaret ettiklerini belirten Türk Kızılayı Dicle Temsilcisi Mehmet Akalp, "Türk Kızılayı olarak 1 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz engelli, yaşlı ve hasta ziyaretlerimizi bu kez ilçenin merkez mahallerinde yaptık. Ailelerin hal ve hatırlarını sorduk, dualarını aldık. İhtiyacı olanların ihtiyaçlarını sorduk, ihtiyaçlarını belirledik. Türk Kızılayı Dicle Temsilciliği olarak, yardımsever halkımızın desteğiyle çözmeye çalışacağız. Her ay yaklaşık olarak 15 aileyi ziyaret ediyoruz. Bir hastamızın ayak proteze ihtiyacı var. Bu konuda halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda yardımcı olmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız bize ulaşabilir. Allah'ü Teala bizi hastasına ve yaşlısına sahip çıkanlardan eylesin" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı