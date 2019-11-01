Türk Kızılayı'ndan Başkan Yalçın'a ziyaret

01.11.2019 13:34

Türk Kızılayı Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerle birlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl "İyilik Sensiz Olmaz" sloganıyla kutlanan Kızılay Haftası kapsamında gerçekleşen ziyarette konuşan Yüksel, "Başkanım, siz olmadan bu hafta olmaz, kutlama olmaz, siz olmadan Talas'ta Kızılay olmaz." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın'ın Kızılay'a sağladığı katkılarından söz eden Yüksel, "Allah razı olsun bize güç kattınız. Arkadaşlarımız, özellikle de genç gönüllülerimiz 'bize bu kadar değer veren başkanımıza ziyarete gideceğiz' dediler. Bugün buraya genç gönüllülerimiz ile birlikte geldik. Gerçekten sizi çok seviyorlar. Biz hayrımızın büyümesini arzu ediyorduk. Siz de bu büyümeye katkı sağladınız, Allah sizden razı olsun." dedi.

Türk Kızılayı'nın toplumdaki yeri ve önemine dikkati çeken Başkan Yalçın ise, Kızılay ile birlikte yapılacak daha çok işlerinin olduğunun altını çizerek "Hayır Çarşısı" gibi projelerin hayata geçirilmesiyle daha fazla gönüle dokunulacağını ifade etti.

"Kızılay'dan ötesi yok." diyen Başkan Yalçın, şöyle devam etti:

"Herkes bulunduğu yerde yetkisi ve sorumluluğu kadar sınava tabidir. Hepimizin hayatı imtihandır. Masanın her iki tarafında olan da imtihandadır. Her hizmet yapılabilir yol, su, her şey yapılır. Mesela belediye kanununda bir sürü madde yazar, belediyenin yapması gerekenler olarak ama hiçbir kanunda gönül yapmak yazmaz. İnsanın gönlünü yapmak burada yazmasa da hepimizin görevidir. İnsana kim yardım ettiyse o kişi sınavı kazanmıştır."

Kaynak: AA