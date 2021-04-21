- Türk Kızılayı'ndan Azerbaycan'da gıda yardımı
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- Türk Kızılayı'ndan Azerbaycan'da gıda yardımı

İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ - Haberler | Güncel

- Türk Kızılayı'ndan Azerbaycan'da gıda yardımı Türk Kızılayı tarafından Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine, içinde temel gıda malzemelerini bulunduğu kolilerin dağıtımı başladı.

- Türk Kızılayı'ndan Azerbaycan'da gıda yardımı

BAKÜ - Türk Kızılayı tarafından Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine, içinde temel gıda malzemelerini bulunduğu kolilerin dağıtımı başladı.

Türk Kızılay'ı 2021 Ramazan faaliyetleri kapsamında Azerbaycan'da başta şehit aileleri olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda dağıtımı gerçekleştiriyor. Azerbaycan Kızılayı'nın da yardımıyla Fizuli, Terter, Ağdam, Lenkeran, Gence kentleri başta olmak üzere Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerindeki 5 bin ihtiyaç sahibi belirlendi. Ramazan gıda kolileri araçlara yüklenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Temel gıda malzemelerini bulunduğu koliler Azerbaycan Kızılayı'nın şubeleri ve gönüllülerin yardımlarıyla kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

- Türk Kızılayı'ndan Azerbaycan'da gıda yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Azerbaycan'da gıda yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Azerbaycan'da gıda yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Azerbaycan'da gıda yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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