Türk Kızılayı'ndan Altınözü'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
19.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:52
Türk Kızılay Hatay Şubesi tarafından Altınözü ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere konserve et ve gıda kolisi yardımında bulunuldu.
Türk Kızılay Hatay Şubesi tarafından Altınözü ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere konserve et ve gıda kolisi yardımında bulunuldu.
Kızılay çalışanlarınca hazırlanan gıda kolileri, daha önceden belirlenen 57 ailenin evine teslim edildi.
Yetkililer, yardımların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan