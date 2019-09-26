Türk Kızılayı'ndan 3 bin kişiye aşure

26.09.2019 15:40

Sadece afet dönemlerinde değil önemli günlerde de vatandaşları yalnız bırakmayan Türk Kızılayı, Gaziantep'in 3 ayrı noktasında Muharrem ayı nedeniyle aşure ikramında bulundu.

Kızılay olarak insanların yalnızca zor anlarında değil, güzel günlerinde de yanlarında bulunmayı ilke edindiklerini belirten Türk Kızılayı Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım, Türk halkının yeni hicri yılını ve muharrem ayındaki aşure gününü tebrik etti. Aşure gününün paylaşma anlamı taşıdığını ifade eden Yıldırım, bu etkinlikte; Gaziantep'te Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokulda, Gaziantep Üniversite'nde ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksel Okulu'nda olmak üzere, 3 farklı noktada, 3 bin kişilik aşure dağıttıklarını söyledi.

Bereket ayı olarak bilinen Muharrem ayında aşure yapıp dağıtarak, sevgi, saygı, barış, kardeşlik ve paylaşma geleneğini süren Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi üyeleri, aşureyi birleştirip, harmanlayıp, sevgi kazanlarında kaynatıp, gönül eliyle dağıttıklarını, aşurelerle ağızları ve gönülleri tatlandırdıklarını söylediler. Topluma güzel bir tat ve iyilik dağıtmayı amaçladıklarını dile getirdiler.

Kaynak: Bültenler