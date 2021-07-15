Türk Kızılayı'ndan 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde vatandaşlara ikram
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Türk Kızılayı'ndan 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde vatandaşlara ikram

Türk Kızılayı'ndan 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde vatandaşlara ikram
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Kızılay'ı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyarete gelen vatandaşlara maske, dezenfektan ve mineralli su ikramında bulundu.

Türk Kızılay15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyarete gelen vatandaşlara maske, dezenfektan ve mineralli su ikramında bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaretçi akınına uğradı. Müzeyi ve anıtı ziyarete gelen vatandaşlar dualar ederek şehitleri bir kez daha andı. Müze ve 15 Temmuz Anıtı'nı ziyarete gelen vatandaşları unutmayan Türk Kızılayı, Hafıza 15 Temmuz Müzesi önüne konumlanan ikram araçlarıyla ziyaretçilere maske, dezenfektan ve mineralli Kızılay suyu ikramında bulundu.

"15 Temmuz Şehitler köprüsüne gelen vatandaşlarımıza ikramlarda bulunarak destek olmak istedik"

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı Mehmet Uğurelli, "Bugün 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Bayramımız. Biz de bu bayramı Türk Kızılay'ı İstanbul Şubesi olarak elimizden geldiğince katkı sağlayarak kutlamak istiyoruz. İkram aracımız ile beraber 15 Temmuz hain darbe girişimine en güçlü direnişlerin gösterildiği yer olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen vatandaşlarımıza ikramlarda bulunarak, ziyaretlerine gönlümüzden geçtiği kadarıyla destek olmak istedik. Hem maske hem dezenfektan dağıtıyoruz. Aynı zamanda mineralli Kızılay sularımızdan vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Bir kez daha, millete ayar vermeye çalışan milleti hizaya getirmeye çalışan darbe girişimlerine, 15 Temmuz'da bu millet azim ve kararlılığı ile dik bir duruş sergilemiş olup eğilmeyeceğini herkese gösterdi" dedi. - İSTANBUL

Türk Kızılayı'ndan 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde vatandaşlara ikram
Türk Kızılayı'ndan 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde vatandaşlara ikram
Türk Kızılayı'ndan 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde vatandaşlara ikram
Türk Kızılayı'ndan 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde vatandaşlara ikram
Türk Kızılayı'ndan 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde vatandaşlara ikram
Türk Kızılayı'ndan 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde vatandaşlara ikram

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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