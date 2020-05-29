Türk Kızılayı, Muğla'da ramazan ayında yaptığı yardımlarla gönüllere dokundu Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık, il genelinde ramazan ayında yaptıkları yardımın maddi değerinin 1 milyon 354 bin 625 lira olduğunu bildirdi.

Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık, il genelinde ramazan ayında yaptıkları yardımın maddi değerinin 1 milyon 354 bin 625 lira olduğunu bildirdi.

Kayacık, Türk Kızılay Muğla Şubesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çok aktif ve iyilik dolu bir ramazan ayını geride bıraktıklarını söyledi.

Muğla'da 2 bin 146 aileye 858 bin 400 lira nakit zekat yardımı yapıldığını aktaran Kayacık, şunları kaydetti:

"5 bin 473 aileye 496 bin 225 lira değerinde gıda kolisi dağıttık. Bu Muğla tarihinde bir rekordur. Yani toplamda Muğla genelinde bu yıl ramazan ayında yaptığımız yardımın maddi değeri 1 milyon 354 bin 625 lira. Bu geçen yıl yapılan yardımın yaklaşık 20 katı. Biz bir ay içinde 7 bin 619 aileye dokunduk. Toplamda 38 bin 95 kişiye yardım ulaştırdık. Alışverişin yapıldığı esnafa da yeni tip koronavirüs sürecinde ciddi destek sağladık."

Kayacık, kentte, süreç içinde kapı kapı dolaşarak 50 bin maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İl genelinde günlük 26-28 ünitelere kadar düşen kan bağışı oranının şu anda 100 ünitenin üzerine çıktığını anlatan Kayacık, stokların da belirli bir doluluğa ulaştığını, fakat yeterli olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA