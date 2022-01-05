Türk Kızılayı Manisa'da 1500 öğrenciye bot hediye etti - Haberler
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Türk Kızılayı Manisa'da 1500 öğrenciye bot hediye etti

Türk Kızılayı Manisa'da 1500 öğrenciye bot hediye etti
AA / Yusuf Böyük - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Manisa Şubesi, ihtiyaç sahibi 1500 öğrenciye bot yardımında bulundu.

MANİSA (AA) - Türk Kızılay Manisa Şubesi, ihtiyaç sahibi 1500 öğrenciye bot yardımında bulundu.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği kapsamında kent genelinde bin 500 öğrenciye botları teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Türk Kızılayın hem afet zamanların hem de Türkiye'nin yaşadığı zor zamanlarda önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci de eğitime sınırsız destek sunduklarını, hayırseverlerin desteklerini yüksek bir hassasiyetle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ise Türk Kızılay Manisa Şubesinin öğrencilere ve eğitim kurumlarına her zaman destek verdiğini kaydetti.

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AA / Yusuf Böyük - Son Dakika Haberleri

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