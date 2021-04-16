Türk Kızılayı, kısıtlamada görev yapan güvenlik güçlerine çorba ikram ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılayı, kısıtlamada görev yapan güvenlik güçlerine çorba ikram ediyor

Türk Kızılayı, kısıtlamada görev yapan güvenlik güçlerine çorba ikram ediyor
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Türk Kızılayı Bolu Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde başladığı güvenlik güçlerine çay ve çorba ikramı faaliyetine ramazanda da devam ediyor.

'Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz' diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
"Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi

Türk Kızılayı Bolu Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde başladığı güvenlik güçlerine çay ve çorba ikramı faaliyetine ramazanda da devam ediyor.

Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşların evlerine gitmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kalırken başta güvenlik güçleri olmak üzere bazı iş grupları görevlerine devam ediyor.

Geceleri sokak sokak gezerek asayişi sağlayan bekçiler ile kentin farklı noktalarında uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri görevlerini aralıksız sürdürüyor.

Türk Kızılayı Bolu Şubesi ekipleri, özveriyle çalışan güvenlik güçlerine yönelik yaklaşık 5 ay önce başlattığı çay ve çorba ikramı faaliyetine devam ediyor.

Ekipler, Ramazan ayında da iftar ve sahurda mobil ikram aracı ile ekiplerin görev yaptığı Karacasu Beldesi, Karacaağaç ve Dağkent Mahalleleri ile Anadolu Otoyolu Bolu Batı Gişelerine giderek buralarda görev yapan polis, jandarma ve bekçilere çorba ve çay ikram ediyor.

Türk Kızılayı Bolu Afet Depo Sorumlusu Tuncay Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk kış akşamında mesaide olan görevlilerin içini ısıtmak için ikramda bulunduklarını ifade etti.

Kızılay olarak mobil ikram aracı ile polis, jandarma ve bekçilerin görev yaptıkları noktalara gittiklerini dile getiren Özay, "Türk Kızılayı Bolu Şubesi olarak 5 aydan beri güvenlik güçlerimize çay ve çorba dağıtımına devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca da Allah nasip ederse güvenlik güçlerimize ikramlarımız devam edecek." dedi.

Özay, Bolu'da şu anda 4 noktada görev yapan ekiplere ikram yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Müjde Ar Hazal Kaya İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Ünal Karaman Yılmaz Vural Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türk Kızılayı, kısıtlamada görev yapan güvenlik güçlerine çorba ikram ediyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 01:30:09. #1.16#

title