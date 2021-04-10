Türk Kızılayı Kırklareli Şube Başkanı Göç, ihtiyaç sahipleri için bağış çağrısında bulundu

Türk Kızılayı Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzerine, hayırseverlere bağış çağrısı yaptı.

Türk Kızılayı Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzerine, hayırseverlere bağış çağrısı yaptı.

Göç, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Kızılayının 153 yıldır ihtiyaç sahibi insanlara merhamet eli uzattığını belirtti.

İnsanlığın zor günlerden geçtiği bu dönemde de yardım çalışmalarının devam ettiğini bildiren Göç, yardımlaşma ve dayanışmanın, hayırda yarışmanın, derdi olanla dertlenmenin, gönül birlikteliğinin doyasıya yaşandığı ramazan ayında da düzenlenen kampanyayla yine ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasını bereketlendireceğini ifade etti.

"Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye" sloganıyla hayırseverlerin desteklerini bir kez daha talep ettiklerini aktaran Göç, şunları kaydetti:

"Gıda yardımı seçeneğiyle ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda kolilerini yardımseverlerimiz satın alacak, biz de onlar adına bu gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Zekat, fitre ve fidye bağışları ile ekonomik durumu iyi olan hayırseverlerimizin dini vecibelerini yerini getirmelerini sağlarken, bağışlarının da doğru adreslere ulaşmasına vesile olacağız. İftar yardımlarına yapılan bağışlarla Türkiye genelindeki aşevlerimizde pişirilen yemekleri, ihtiyaç sahibi ailelere sunacağız. Aşevlerimize gelme imkanı olmayan ihtiyaç sahiplerimizin yemeklerini adreslerine teslim edeceğiz. Bayramlıklarımızla ve hediyelerimizle çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. Bayramlık bağışıyla ise daha çok çocuğa ulaşacağız. Kızılay Alışveriş Kartı ile ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi onların onurlarını kırmadan uzatacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran