Türk Kızılayı Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı
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Türk Kızılayı Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı

Türk Kızılayı Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valiliği tarafından yürütülen "Gönül Kapısı" projesi kapsamında Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı.

Kırklareli Valiliği tarafından yürütülen "Gönül Kapısı" projesi kapsamında Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ve personeli, aileleri ziyaret ederek gıda kolilerini teslim etti.

Göç, AA muhabirine, proje kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Aileler ile sohbet ederek istek ve sıkıntılarını dinlediklerini ifade eden Göç, ihtiyaca göre ailelere gereken yardımı yaptıklarını belirtti.

Göç, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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