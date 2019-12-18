Türk Kızılayı Karesi Şubesinden Dursunbey YİBO öğrencilerine giysi desteği

18.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:12

Türk Kızılayı Karesi Şubesi, Dursunbey Yatılı Bölge Okulunda (YİBO) okuyan öğrencilere giyim desteği verdi.

Türk Kızılayı Karesi Şube Başkanı İbrahim Ürenlioğlu, kurumun Dursunbey Temsilciliği Koordinatörü Ömer Faruk Uçar ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ı makamlarında ziyaret ederek birlikte YİBO'ya gitti.

Ürenlioğlu, ziyaretinde yaptığı konuşmada, toplanan yardımları YİBO'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere Kızılay tarafından ulaştırdıklarını belirtti.



Uçar, tüm PTT işlem merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılayı posta çeki hesabından, "168 Türk Kızılayı ücretsiz danışma ve bağış hattı"ndan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden ve tüm operatörlerden "BAĞIŞ" yazıp 2868'e mesaj atıldığında 10 lira bağış yapabileceklerini dile getirdi.

Kızılay'ın bu kampanyasının eğitime önemli bir katkıda bulunacağını vurgulayan Belediye Başkanı Bahçavan da kampanyaya destek çağrısında bulunarak, belediye olarak her zaman katkıda bulunacaklarını belirtti.

Kaynak: AA