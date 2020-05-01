Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi'nden kuru gıda yardımı
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Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi'nden kuru gıda yardımı

Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi'nden kuru gıda yardımı
01.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:46

Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi'nden kuru gıda yardımı Türk Kızılay Kadıköy'de korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara kuru gıda koli yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi'nden kuru gıda yardımı

İSTANBUL - Türk Kızılay Kadıköy'de korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara kuru gıda koli yardımında bulundu.

Türk Kızılay Kadıköy'de yeni tip korona virüs salgını nedeniyle verilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara kuru gıda kolisi yardımında bulundu. Türk Türk Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, Türk Kızılay gönüllüleri ile birlikte Kadıköy'de koli sokak sokak gezerek yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine verdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Türk Kızılayı Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, "Bugün 1 Mayıs işçi bayramı emekçinin bayramı önce memleketimize emekçilerimize hayırlı olsun. Aynı zamanda da sokağa çıkma yasağına olduğu gün. Kızılay olarak bizden yıllardır ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hem yardım kolilerini hem öğleden sonra saat üç gibi de pide dağıtımına devam edeceğiz. Vatandaşımız evinde kalsın sağlık içerisinde kalsın. Kadıköy Kızılay olarak ulaşamadık insan, başını okşamadığımız çocuk Kadıköy'de bırakmadık bırakmayacağız bundan çok emin olabilirsiniz İnşallah bu konuda. Son korona virüs verileri de iyi geliyor bayramdan sonra çifte bayramı yapmayı Allah hepimize nasip etsin diyorum ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi'nden kuru gıda yardımı

Kaynak: İHA

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