Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarını sürdürüyor
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Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarını sürdürüyor

Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardımına tam kapanma sürecinde de devam ediyor.

Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardımına tam kapanma sürecinde de devam ediyor.

Türk Kızılayı Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde de ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacaklarını belirtti.

Kiraz, toplam 80 araç ve 160 kişi ile 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolilerini ulaştıracaklarını kaydederek, "Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacağız. Hiç kimse kendisini yalnız hissetmeyecek. Gıda kolilerinin yanında maske ve hijyen seti dağıtımımız da devam ediyor. Bütün bu işler gönüllülük esasına göre yapılıyor. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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