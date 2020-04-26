Türk Kızılayı Kadıköy'de Ramazan pidesi dağıttı
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Türk Kızılayı Kadıköy'de Ramazan pidesi dağıttı

TÜRK Kızılayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara Kadıköy'de 10.000 pide dağıttı.

26.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:29
Türk Kızılayı Kadıköy'de Ramazan pidesi dağıttı
TÜRK Kızılayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara Kadıköy'de 10.000 pide dağıttı.

 

Türk Kızılay Kadıköy'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara Ramazan pidesi dağıttı.  Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk Kızılayı Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, Türk Kızılayı gönüllüleri ile birlikte Kadıköy'de 10 bin adet pide dağıttı. Pide dağıtımı sağlık bilgisi koşullarına ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirilirken, bazı vatandaşlar pidelerini balkonlarından sarkıttığı sepetle aldı.

VATANDAŞLARA PİDE İKRAMITürk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İftara yakın zamanda insanımız evden çıkamadığı için ücretsiz pide ikramında bulunuyoruz. Ramazan ayı boyunca bu faaliyetlerimiz devam edecek. Gıda kolisinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine 400 TL nakdi yardım yapıyoruz. Ramazan yardımlaşmanın ve merhametin bol olduğu bir ay olması hasebiyle fitre ve zekatlarını Kızılay üzerinden vermek isteyenler 'FİTRE' yazarak boş bırakıp '1877'ye gönderirlerse kişi başına 27 TL. Fitre ihtiyaç sahiplerine bizim aracılığımızla göndermiş olurlar. Halkımızın Ramazanını tebrik ediyorum. Bu günlerinde geçeceğini ümit ediyoruz. Bu günlerde geçecek. Daha güzel günlerde insanlarımızla hep beraber olacağız." dedi. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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