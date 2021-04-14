Türk Kızılayı Ilgın temsilciliği, faaliyetlerine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılayı Ilgın temsilciliği, faaliyetlerine başladı

Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Türk Kızılayı Ilgın temsilciliği, faaliyetlerine başladı

Türk Kızılayı Ilgın Temsilciliği, Lala Mustafa Paşa Külliyesi'nde yeniden faaliyetine başladı.

Türk Kızılayı Ilgın Temsilciliği, Lala Mustafa Paşa Külliyesi'nde yeniden faaliyetine başladı.

Türk Kızılayı Ilgın Koordinatörü olarak görevlendirilen Erdem Ertok, Ilgın İlçe Temsilcisi Aydın Arılık ve Abdullah Turan ile Ilgın'da Türk Kızılayı'nın faaliyetlerini yürütecek.

Lala Mustafa Paşa Külliyesi'nde daha önce de imaret olarak kullanılan yerde Türk Kızılayı'nın şubesini açmaktan mutlu olduklarını belirten İlçe Koordinatörü Erdem Ertok, ruhuna uygun bir mekanda 153 yıllık Türk Kızılayı'nın şubesini açtığını söyledi.

Açılışla ilgili çalışmaların ardından İlçe Koordinatörü Erdem Ertok ve İlçe Temsilcisi Aydın Arılık, Kaymakam Aytekin Yılmaz, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ve Müftü Abdurrahim Kocağöl'ü ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Vladimir Putin Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Şeyma Subaşı Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türk Kızılayı Ilgın temsilciliği, faaliyetlerine başladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:36:28. #1.15#

title