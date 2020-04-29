Türk Kızılayı ihtiyaç sahiplerinin yemeklerini evlerine ulaştırıyor
Mersin'in Silifke ilçesinde Türk Kızılayı tarafından her gün 2 bin kişiye yemek dağıtılıyor.
29.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:20
Mersin'in Silifke ilçesinde Türk Kızılayı tarafından her gün 2 bin kişiye yemek dağıtılıyor.
Türk Kızılayı Şube Başkanı Barbaros Uçar gazetecilere yaptığı açıklamada, Mükerrem Toker Aşevi'nde her gün yemek üretimi yapıldığını söyledi.
Ramazan ayı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üretim kapasitesinin arttırıldığını belirten Uçar, "Günlük 2 bin kişinin adreslerine yemek ulaştırıyoruz. Bütün bu işlemlerimizi gönüllülerimiz ve görevlilerimiz sayesinde yapıyoruz." dedi.
Kaynak: AA