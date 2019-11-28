Türk Kızılayı Huzurevi'nin yıkılması kararı

28.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:20

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, deprem riski taşıdığı için yıkım kararı verilen Düzce'deki Türk Kızılayı Huzurevi'nin yerine yapılacak bina için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Özer, Akçakoca ilçesinde 1988'te bir bağışçının "Huzurevi" yapılması şartıyla verdiği alana yapılan ve 35 yıldır hizmet veren yapının yangından korunması hakkındaki yönetmelik ve deprem analiz raporları kapsamında, güçlendirilmesi, yenilenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için verilen yıkım kararıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısının ardından huzurevi konukları ile bir araya gelen Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır hizmet veren huzurevinin belirli süreçler geçirdiğini söyledi.

Huzurevinin 1999 Depremi'nde küçük bir hasar gördüğünü belirten Özer, "Zamanla belli başlı bir hasarlar üzerinden geçmiş. Burada yaşayan 41 konuğumuz ve 37 personelimiz var. Son gelinen süreçte bakanlıktan depremle ilgili buranın güçlendirilmesi veya tahliyesiyle ilgili görüşler vardı. En son ki noktada da buranın tahliyesiyle ilgili karar çıktı." diye konuştu.

Özer, huzurevinin yıkım süreciyle ilgili şunları kaydetti:

"Biz burada konuklarımızın konforunu bozmama adına Kartal'daki huzurevine yerleştirmeye karar verdik. Oraya alacağız. Yine kendi denetimimizde bizim personelimizle birlikte burada var olan 37 personelimizin hiçbirini de mağdur etmeyecek şekilde onları da başka yerde değerlendireceğiz. Akabinde mevcut olan binanın yerine başka bir bina veya Akçakoca sınırları içinde uygun olan başka bir yer, arsa, bina veya bunun dışındaki başka bir opsiyonlarda varsa onlarla ilgili çalışmalar şu anda devam ediyor. Ortaya çıkacak sonucu da kamuoyu ile paylaşacağız."

Kaynak: AA