Türk Kızılayı Hisarcık'ta 2 bin Ramazan pidesi dağıttı
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Türk Kızılayı Hisarcık'ta 2 bin Ramazan pidesi dağıttı

Türk Kızılayı Hisarcık'ta 2 bin Ramazan pidesi dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliğinin Ramazan ayının başlangıcından bu yana Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara yaklaşık 2 bin adet ramazan pidesi dağıttığı bildirildi.

Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliğinin Ramazan ayının başlangıcından bu yana Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara yaklaşık 2 bin adet ramazan pidesi dağıttığı bildirildi.

Pide dağıtımına Ramazan süresince devam edileceğini söyleyen Türk Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen, "Ramazan ayının başlangıcından bu yana koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara ihtiyaç sahibi olup olmadıklarına bakmaksızın Genç Kızılay gönüllülerimizce hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sistemli şekilde yaklaşık 2 bin Ramazan pidesi dağıtımı gerçekleştirdik. Genç Kızılay gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Türk Kızılayı Hisarcık'ta 2 bin Ramazan pidesi dağıttı
Türk Kızılayı Hisarcık'ta 2 bin Ramazan pidesi dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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