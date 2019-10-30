30.10.2019 20:54

Türk Kızılayı Genel Müdürü Kınık: "Vatan toprağına dönmek isteyen Suriyelilerin o toprağa dönmeleri için destek çalışmalarımız olacak"

ANKARA - Türk Kızılayı Genel Müdürü Kerem Kınık, Barış Pınarı Harekatı'nda aktif olarak görev alan Türk Kızılayı'nın Suriye'den atılan havanlardan etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, vatanlarına dönmek isteyen Suriyelilere de destekte bulunacaklarını söyledi.

Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılayı'nın Etimesgut yerleşkesinde düzenlenen program sonrası açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürü Kerem Kınık, "Her sene 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında 'Kızılay Haftası' olarak kutlanır. Cumhuriyet Bayramımızın coşkusuyla başlayan bu haftayı özellikle çocuklarımızla kutlamayı istiyoruz. Çünkü ağaç yaşken eğilir. Dolayısıyla Etimesgut yerleşkesinde bir Kızılay Sokağımız var. Bu sokağımızda faaliyetlerimizi çocuklarımızla paylaşıyoruz. Onların da yaptığı resimler, şiirler, kompozisyonlar var. Onlar için de duvarlar açtık. Birlikte anlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Bu dokunuşlar çok önemli. Batılı eğitimciler, temel değerlerin öğrenilmesi için 6 yaşın çok geç olduğunu söylüyor. Bu yaşlardaki çocuklarımıza oyunlarında, arkadaşlarıyla iletişimlerinde bu değerleri daha kolay verebiliyoruz. İnsanlığın ve devletimin değerlerini daha kolay verebiliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın bünyesinde 18 milyon talebemiz var. Bütün okullarımızda bunu anlatıyoruz. Coşku paylaştıkça artıyor" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımıza tarihimizi marşlarla, filmlerle anlatmaya çalışıyoruz"

Türk Kızlayı'nın Osmanlı Devleti'nden bu yana devletin ve milletin yanında olduğunu vurgulayan Kınık, çekilen kısa film ve sözü ve bestesi kendisine ait olan Kızılay Marşı'yla birlikte çocuklara ulaştıklarını söyledi. Kınık, Türk Kızılayı'na Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isim verdiğini söyleyerek, "Biz 151 yaşındayız ve gönüllülüğe bağlı bir kurumuz. Milletimizin içinden çıkmış bir kuruluşuz. İsmimizi veren Gazi Mustafa Kemal, onun Derne cephesinden 1. Cihan Harbi'ne, oradan da İstiklal Harbi'ne kadar bütün süreçlerinde bu kurum yanındaydı. Çok özen gösterdiği bir kurumdu. Cumhuriyetimizin kuruluşunda bu kurum tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi aynı değerlerle milletin yanındaydı. Biz de çocuklarımıza bu tarihimizi marşlarla ve filmlerle anlatmaya çalışıyoruz. Benim bestelediğim 3 tane marşın kliplerini çektik. Bir küçük film çektik, çok bilinmeyen Mustafa Kemal filmiydi aslında. 1912 yılında Trablusgarp Derne'de Mustafa Kemal'in yaralandığı ve Kızılay çadırında tedavisini yarıda bırakarak ayrıldığı hikayeyi yeni nesillere aktarmak için çektik. Bu hafta coşku, özgüvenle, gururla geçmişimizi, bugünümüzü ve yarınımızı yad edeceğimiz bir hafta olacak" ifadelerini kullandı.

"Vatan toprağına dönmek isteyen Suriyelilere destek çalışmalarımız olacak"

Türk ordusunun Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda aktif olarak görev alan Türk Kızılayı'nın neler yaptığını da anlatan Kınık, "İnsani amaçlarla gerçekleştirilen bu operasyonun insani yardım paydaşı olarak Türk Kızılayı öncelikle Türkiye içerisinde o bölgeden atılan bombalarla, havanlarla etkilenmiş olan yurttaşlarımızı güvenli bölgelere taşıma, oralarda ihtiyaç karşılama konusunda yardım ettik. Daha sonra operasyonla özgürleştirilen Tel Abyad ve Resulayn gibi bölgelerde çok hızlı bir şekilde insani yardım faaliyetlerine başladık. O bölgelerdeki insanlara gıda ve hijyen desteğini ulaştırdık. Fırınların çalışması için Türkiye'den düzenli olarak un sevkiyatı yaptık. Fırınların çalışmasını sağladık. Terör örgütü bölgedeki hastaneleri maalesef tahrip edip içindeki ekipmanlarla beraber çıktığı için çalışamaz durumda. O bölgeye Kızılay Mobil Kliniklerimizi sevk ettik. Hekimlerimiz orada tedavilerine başladılar. Bundan sonraki süreçte de yurdumuza sığınmış olan ve vatan toprağına dönmek isteyen Suriyelilerin o toprağa dönmeleri için destek çalışmalarımız olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA