Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık Vatikan'da Açıklaması

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu (IFRC) Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bizim 'Kırmızı Aile' dediğimiz Kızılhaç ve Kızılay hareketi, dışarıdan algılandığının aksine, politik ayrımların çok fazla olmadığı, birbiriyle daha sıkı dayanışma gösteren, insani odaklı çalışan bir yapı." dedi.

IFRC ve İtalya Kızılhaç Başkanı Francesco Rocca ve Federasyon Yönetim Kurulu üyeleriyle Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a bir ziyaret gerçekleştiren Kınık, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kınık, dünyada kutuplaşmanın çok arttığı, insanların, medeniyetlerin birbirine karşı güveninin azaldığı, bölgesel sorunların çözülemediği ve daha güçlü bir şekilde insani çağrıların yapılması gerektiği bir dönemde gerçekleştirilmesi bakımından toplantının son derece önemli olduğunu söyledi.

Papa'nın etkinlikteki hitabında dünyadaki yoksulluğa, sorunlara ve göç temelli sıkıntılara değindiğini hatırlatan Kınık, Papa'nın bu çerçevede yapılacak yardımların ve uzatılacak ellerin daha güçlü olması gerektiğini söylediğinin altını çizdi.

Yaklaşık 160 yıllık Kızılay ve Kızılhaç hareketinin 190 ulusal dernekten oluştuğunu vurgulayan Kınık, Türk Kızılayı'nın da bu yıl 150. yılını kutlayan en eski üyelerden ve dünyada hilal amblemini kullanan ilk ulusal dernek olduğunu anımsattı.

Kınık, hareketin kuruluşundan bu yana 7 temel ilke ve gönüllülük esasına dayalı olarak ve insan ayrımı gözetmeksizin yaptığı yardımlarla dünyanın pek çok bölgesinde doğal veya beşeri felaketlerde insan acısını dindirmeye gayret ettiğini söyledi.

Savaşan ülkelerin bile ulusal derneklerinin savaş sırasında iş birliği yaptığını dile getiren Kınık, Birinci Dünya Savaşı sırasında çok sayıda esir askerin tıbbi bakımlarının yapıldığını ve mektuplarının ailelerine ulaştırıldığını hatırlattı. Kınık konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim 'Kırmızı Aile' dediğimiz Kızılay ve Kızılhaç hareketi, dışarıdan algılandığının aksine, politik ayrımların çok fazla olmadığı, birbiriyle daha sıkı dayanışma gösteren, insani odaklı çalışan bir yapı. Biz de dört yıl için Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak seçildik, 53 ülke var bizim koordine ettiğimiz. Mayıs ayında Kazakistan Almatı'da yapacağımız konferansa 53 ülke katılacak. Burada Avrupa'da yaşanan, özellikle göç, yoksulluk, yabancı düşmanlığı ve islamofobi gibi sorunlara çözüm arayacağız. Dolayısıyla bu iş birliğini önemsiyorum. Bugünkü etkinlik de bunun bir parçası."

Papa'ya Osmanlı saati hediyesi

İtalyan Kızılhaçının 6 bin gönüllüsünün de katıldığı etkinlikte Papa ile bir araya gelen Kınık, Papa'ya üzerinde sayılar yerine İslam medeniyetinin değerlerinden "Tevhid, İlim, İrfan, Akıl, Hikmet, İnsan, Amel, Adalet, Ahlak, Umran, İslam ve Hak" kelimelerinin işlendiği bir Osmanlı saati hediye etti.

Kınık, Papa'ya hediyeyi takdimi sırasında, "Allah'ın en değerli kıldığı varlık olan insan başka coğrafyalarda, başka isimlerle dünyaya gelse de, hayat her zaman değerler üzerine kurulmuştur. Bizim coğrafyamızın ve topraklarımız değerleri ise bu saatin üzerine nakşedildiği gibidir (Tevhid, İlim, İrfan, Akıl, Hikmet, İnsan, Amel, Adalet, Ahlak, Umran, İslam, Hak). 150 yıllık tarihi boyunca bu değerlere saygı gösteren Türkiye Kızılay Derneği'nin Genel Başkanı olarak, bu kıymetli eseri size takdim etmekten onur duyarım." diye konuştu.

Kınık daha sonra Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.