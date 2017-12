Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık İdlib'de

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin Hama kentindeki saldırılardan kaçarak, İdlib kırsalına gelen ve burada Kızılay tarafından kurulan çadırlara yerleştirilen aileleri ziyaret ederek, soba, yatak ve gıda dağıtımında bulundu.



İncelemeleri sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, 2017'nin son gününde yine bir insanlık ızdırabıyla karşı karşıya kalındığını belirterek, yeni yılın bu tür ızdırapların dindiği bir yıl olması temennisinde bulundu.



Kınık, "Maalesef Astana süreci sonrası çatışmasız alan ilan edilmiş olan İdlib'in Güneyi'nde Hama kırsalında devam eden hava ve karadan yapılan saldırıları nedeniyle bu bölgeden daha güvenli bölgelere geçmek üzere hareket başladı. Bugün yaklaşık 5 bin civarında aile İdlib- Türkiye sınırına yakın bölgelerde kabul edildi." dedi.



Kızılay'ın AFAD ve yerel yetkilerle birlikte hazırlıklarını tamamladığını ve Hama'daki saldırılardan İdlib kırsalına kaçan ailelerin çadırlara alım işlemlerinin başladığını anlatan Kınık, şunları söyledi:



"Maalesef özellikle Hama kırsalında sınır hattı olarak belirlenen İdlip-Hama kırsalındaki demir yolunun aşılması nedeniyle ve buradaki insanlarında can endişesi taşımaları nedeniyle bu hareketlilik artacak gibi gözüküyor. Ümit ediyoruz bu çatışmasızlık sürecinde alınan kararlara uyulur. Tabi bu 20 bin civarında insan bir an önce kış şartları nedeniyle hava geceleri çok daha soğuyor çadırlara alınması gerekiyor. Onları çadırlara alıyoruz. Sobalar dağıtılıyor, yakıtlar dağıtılıyor, gıda ihtiyaçları bu anlamda karşılanıyor. Tabi ki buranın yükü zaten çok daha fazla ağırdı. İdlib biliyorsunuz 400 civarında kampta pek çoğu derme çatma çadırlarda yaşayan yaklaşık 700 bin Suriyeli iç göçmeninin yaşadığı bir bölgeydi. Buradaki sıkıntıları gidermek için Türkiye'den sivil toplum kuruluşlarımızla, devlet kuruluşlarımızla, valiliğimizle, AFAD kuruluşumuzla beraber Kızılay çalışmalarını sürdürüyordu ama buna benzer beklenmeyen hızlı göç hareketleri hem Türkiye'ye doğru yönelen hemde İdlib'in içerisindeki bu alt yapısı zayıf olan yerlere yönelen hareketler buradaki insani krizi daha da derinleştiriyor. Ümit ediyoruz bu bölge ve özellikle Doğu Guta'daki insani durum ağırlaşmaz. Kızılay olarak elimizden geldiği kadar buradaki insanların en temel ihtiyaçlarını gidermeye devletimizin bu anlamda kuruluşlarıyla buradaki acıyı hafifletmeye gayret edeceğiz. Tekrar ümit ediyoruz 2018 geçtiğimiz yıldan daha iyi bir olur ve Suriye'nin 7 yıldır çektiği bu acıları diner."



Öte yandan, Kızılay'ın 2018 yılı içerisinde güvenlik sorunlarını aşma gibi bir çalışmalarının olup olmadığının sorulması üzerine Kınık, şu değerlendirmede bulundu:



"2018 yılı içerisinde güvenlik sorunlarını aşma gibi bir çalışmalarının olup olmadığını sorulması üzerine Kınık, "2018 yılı biliyorsunuz özellikle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Suriye'ye yönelik sınır ötesi yardımlarıyla ilgili 2165 numaralı kararının bir yıl uzatılması kararıyla başlıyor. Dolayısıyla bu bizim beklediğimiz bir şeydi. Ümit ediyoruz sınır ötesi yardımlarla ilgili uluslararası bir hukuki engel kalmadı ama asıl önemli olan Suriyeli insanların kendi vatanlarında kendi devletlerinden hak etmiş oldukları korumayı almaları. Onların çekmiş olduğu acıların bir an önce biteceği siyasi bir çözümle bu krizin sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Soçi'de yapılacak görüşmeler Cenevre'de yapılacak görüşmeler inşallah bu anlamda bir ümit taşır. Aksi taktirde yurt dışına göçmek zorunda kalmış 6 milyon civarındaki Suriyeli Suriye'nin içerisinde evlerini barklarını tek etmiş 7 milyon Suriyeli Dünya'nın en büyük krizi 2. Cihan Harbi'nden sonra yaşadığımız bu kriz hem Suriyelilerin hem de Dünyanın canını acıtmaya devam edecek."



Açıklamaların ardından Kınık, İdlib'e bağlı Kefer Lusin bölgesine Türk Kızılayı tarafından kurulan çadırlarda incelemelerde bulundu.