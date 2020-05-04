Türk Kızılayı Erzurum Bölge Müdürlüğü, 16 ilde, 8 bin kişiye hizmet veriyor

KIZILAY Erzurum Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü, 16 ildeki 29 yurtta kalan yaklaşık 8 bin kişinin beslenme ihtiyacını karşılıyor.

KIZILAY Erzurum Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü, 16 ildeki 29 yurtta kalan yaklaşık 8 bin kişinin beslenme ihtiyacını karşılıyor. Kızılay görevlileri, karantina günlerinin eğlenceli geçmesi için başta çocuklar olmak üzere vatandaşların doğum günlerini kutlayarak onların yüzünü güldürüyor.

Yurt içinde ve dışında savaş, hastalık salgını, deprem, yangın, su baskını gibi durumlarda zarar görenlere yardım eden, ilaç, yiyecek, giyecek, çadır sağlayan, yoksullara yardım elini uzatan Türk Kızılay, koronavirüsle mücadelede de görev aldı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçaklarla Türkiye'ye getirilerek 14 günlük karantina için yurtlara yerleştirilen vatandaşların her türlü ihtiyaçları için seferber olan Türk Kızılay Erzurum Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki 16 ildeki 29 yurtta kalan 8 bine yakın vatandaşa hizmet ediyor.

Bölgedeki 250 çalışanıyla yurtlarda karantina altında olan vatandaşların ihtiyacını karşılayan Kızılay ekipleri, günlerinin eğlenceli geçmesi için çeşitli aktiviteler de organize ediyor. Kayıtlardan vatandaşların doğum tarihlerini tespit eden görevliler, onlara sürpriz kutlama hazırlıyor.

Kızılay görevlileri, son olarak ailesiyle birlikte Azerbaycan'dan gelen 6 yaşındaki Yusuf Güzel'e kutlama yaptı. Yusuf Güzel'in kaldığı odanın önüne doğum günü hediyesi olan oyuncak otomobili koyan görevliler, kapıyı çaldı. Kapıyı açtığında sürpriz kutlamayı gören Yusuf, önce oyuncak arabasını aldı, sonra yaş pastanın üzerindeki mumları üfledi. Güzel ailesi, sürpriz kutlama için Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA