Türk Kızılayı Dicle temsilciliğinden öğrencilere kırtasiye seti hediyesi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Türk Kızılayı tarafından daha önce belirlenen öğrencilere kırtasiye seti hediye edildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Türk Kızılayı tarafından daha önce belirlenen öğrencilere kırtasiye seti hediye edildi.

Kırtasiye setini öğrencilere ulaştırmak için harekete geçen Türk Kızılayı Dicle temsilciliği üyeleri, Kocaalan Yatılı Bölge Ortaokuluna giderek öğrencilerle buluştu. Kızılay üyeleri, burada öğrencilere kırtasiye seti hediye etti. Türk Kızılayı Dicle temsilcisi Mehmet Akalp, genel merkez tarafından gönderilen kırtasiye setlerini Kocaalan Yatılı Bölge Ortaokulundaki öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi. Akalp, "140 çanta, kırtasiye ve hijyen malzemelerinden oluşan kırtasiye setini, belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim ettik. Muhtaçlar, yetimler, mazlumlar ve çocuklar gülmedikçe, hayatın anlamı yok. Türk Kızılayı Dicle temsilciliği olarak yaklaşan Ramazan ayında yetim ve muhtaç ailelere dağıtılmak üzere, yardımsever halkımızdan ayni, nakdi, gıda kolisi, giyim, her türlü yardımlarını bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı