Türk Kızılayı Dicle'de yaşlı, engelli ve hasta aileleri ziyaret etmeye devam ediyor
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Türk Kızılayı Dicle'de yaşlı, engelli ve hasta aileleri ziyaret etmeye devam ediyor

Türk Kızılayı Dicle'de yaşlı, engelli ve hasta aileleri ziyaret etmeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Türk Kızılayı yaşlı, engelli ve hasta ailelere yardım etmeye devam ediyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Türk Kızılayı yaşlı, engelli ve hasta ailelere yardım etmeye devam ediyor. İlçede her ay düzenli olarak yapılan yaşlı, engelli ve hasta ziyaretlerinde ailelerin hal hatırı sorulup varsa bir ihtiyaçları tespit edilerek, karşılanmaya çalışılıyor.

Bu ay ilçe merkezinde 15 aileyi ziyaret ettiklerini belirten Türk Kızılayı Dicle Temsilcisi Mehmet Hanefi Akalp, "Türk Kızılayı olarak her ay düzenli bir şekilde yaşlı, hasta ve engelli ziyaretlerini yapıyoruz. Bu ay da yaptığımız ziyarette yaşlı ve hastalarımızın hal, hatırını, dilek ve isteklerini sorduk. Hayır dualarını aldık. Maalesef toplum olarak yaşlılarımızı ve hastalarımızı ihmal etmiş durumdayız. Yaşlılarımızın da bu durumda sitemleri var. Türk Kızılayı olarak bu anlamda biz toplumda farkındalık oluşturmak, eski değerli alışkanlarımızı geri getirmek istiyoruz" dedi.

Türk Kızılayı Dicle Temsilciliği olarak bu ay 15 yaşlı, hasta ve engelli aileye ulaşılırken, yapılan ziyarete Türk Kızılayı Dicle ilçe yönetim kurulu üyesi İmam Ali Zeyrek de eşlik etti. - DİYARBAKIR

Türk Kızılayı Dicle'de yaşlı, engelli ve hasta aileleri ziyaret etmeye devam ediyor
Türk Kızılayı Dicle'de yaşlı, engelli ve hasta aileleri ziyaret etmeye devam ediyor
Türk Kızılayı Dicle'de yaşlı, engelli ve hasta aileleri ziyaret etmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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