BOLU'DA KAN BAĞIŞLARI AZALDI
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BOLU'DA KAN BAĞIŞLARI AZALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

TÜRK Kızılayı Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, Türk Kızılayı'nın kan stoklarında ciddi oranda azalma olduğunu belirterek, 'Bolu'da son iki gün içerisinde, sadece 6 adet kan bağışı yapılmış.

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TÜRK Kızılayı Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, Türk Kızılayı'nın kan stoklarında ciddi oranda azalma olduğunu belirterek, 'Bolu'da son iki gün içerisinde, sadece 6 adet kan bağışı yapılmış. Kan stoklarımız, ciddi anlamda kırmızı alarm vermeye başladı" dedi.

Bolu'da, pandemi nedeniyle kan bağışları azaldı. Kentte 2 günde toplam 6 adet kan bağışı gerçekleştirildi. Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, kan bağışı yapmak isteyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu hatırlatarak, saat 15.00 ? 01.00 saatleri arasında kan alımlarının devam ettiğini belirterek, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

'KAN STOKLARIMIZ KIRMIZI ALARM VERMEYE BAŞLADI'

Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, ameliyatların yapılabilmesi ve hayati ihtiyaçların giderilmesi konusunda kan bağışı yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, 'Sadece insan tarafından üretilen kanın başka bir yerden bulunma şansı yok. Koronavirüs sürecinde ameliyatlar ve ihtiyaçlar devam ediyor. Ancak kan stoklarımız, ciddi anlamda kırmızı alarm vermeye başladı. Ameliyatların yapılabilmesi ve insanların ihtiyaçlarının giderilebilmesi için mutlaka kan bağışında bulunmak gerekiyor.' diye konuştu.

'SON İKİ GÜN İÇERİSİNDE SADECE 6 ADET KAN BAĞIŞI YAPILMIŞ'

Bolu'da son iki günde yalnızca 6 kan bağışı alındığını söyleyen Kınacı, 'Bolu'da son iki gün içerisinde, sadece 6 adet kan bağışı yapılmış. Bu, bizim için ciddi bir sorun. Bütün vatandaşlarımızdan ricam; Ramazan nedeniyle saat 15.00'den gece saat 01.00'e kadar kan alımlarımız devam etmekte. Vatandaşlarımız, sokağa çıkma yasağından muaf tutularak, valiliğin önündeki kan alma aracına gelip kan verebilirler. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.

BOLU'DA KAN BAĞIŞLARI AZALDI
BOLU'DA KAN BAĞIŞLARI AZALDI
BOLU'DA KAN BAĞIŞLARI AZALDI
BOLU'DA KAN BAĞIŞLARI AZALDI
BOLU'DA KAN BAĞIŞLARI AZALDI
BOLU'DA KAN BAĞIŞLARI AZALDI
BOLU'DA KAN BAĞIŞLARI AZALDI
BOLU'DA KAN BAĞIŞLARI AZALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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