Türk Kızılayı Batman'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
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Türk Kızılayı Batman'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Türk Kızılayı Batman'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Batman Şubesi, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek, yardım kolisi ve nakdi yardım ulaştırıyor.

Türk Kızılay Batman Şubesi, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek, yardım kolisi ve nakdi yardım ulaştırıyor.

Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, ramazan öncesinde olduğu gibi ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını söyledi.

Yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Okçu, ramazan boyunca 1400 aileye 500'er lira nakdi yardım yaptıklarını aktardı.

Okçu, bu çalışmaların ramazan sonuna kadar devam edeceğini ifade ederek, ayrıca çocukları bayramda sevindirmek adına giysi yardımı yaptıklarını belirtti.

Her gün gönüllü ekipler aracılığıyla 55 aileye sıcak yemek ulaştırdıklarını anlatan Okçu, "Yaklaşık 20 kişilik bir bisiklet ekibimiz var. Bu ekibimiz her akşam 16.00 gibi geliyor, sefer taslarına doldurduğumuz yemekleri her biri iki aileye olmak üzere götürüyor. Bazı ailelerimiz de kendileri gelip alıyor. Bazı ailelerin yemeğini ede aracımızla evlerine teslim ediyoruz." dedi.

Okçu, ramazan ayı içerisinde 2 binden fazla gıda kolisi dağıtacaklarını aktararak, yardım kolisi dağıtımına destek veren gönüllü vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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