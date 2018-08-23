Türk Kızılayı Batı Şeria'da Kurban Eti Dağıttı

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Türk Kızılayı çalışanlarının ihtiyaç sahibi Filistinlilerin evlerine giderek kurban eti dağıtması

Türk Kızılayı çalışanların kurban eti dağıtımına gelen Filistinlilere kutulanan yardımlardan dağıtması

Kızılay Genel Müdür Danışmanı Ahmet Yasir Feten ile röportaj Türk Kızılayı, işgal altındaki Batı Şeria'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı.

Kızılay Genel Müdür Danışmanı Ahmet Yasir Feten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk halkı tüm ülkelere özellikle de Filistin'e büyük önem veriyor. İşgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'daki bölgelerde kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi." dedi.

Türk halkı tarafından bağışlanan kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Filistin'e geldiklerini ifade eden Feten, her biri 4 kilo civarındaki 700 hisse kurban etini Filistinlilere dağıttıklarını aktardı.

Feten, "Biz 150 yıldır buradayız. Öyle ki Filistin Kızılayı Türk Kızılayının bir koluydu. Bu yüzden güçlü ve tarihi bağlarımız var. Gelecekte bu bağlarımızı daha da güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılayı bu sene "Kurban yıl boyu sürsün" temasıyla 40 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştiriyor.