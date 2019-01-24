Türk Kızılayı Başkanı Kınık: "İslam Dünyasındaki Sivil Toplum Kuruluşları Bir Araya Gelmeli"

İSTANBUL (İHA) –Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Yoksulluk fazla, bebek ölümleri fazla ve silahlı çatışmaların çoğu İslam ülkelerinde gerçekleşiyor. Bütün bunlar bize İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesinin ve iş birliği yapmasını zorunlu kılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insani krizlerle mücadelede daha etkili hareket edebilmek için Kızılay gibi kuruluşların bir birlik kurması çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla ilgili harekete geçen Kızılay, 28- 29 Ocak tarihinde düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı öncesinde konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Beşiktaş'ta bir otelde bir araya gelen Kızılay yetkilileri, toplantıyla ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesinin zorunlu olduğunu belirten Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Pazartesi günü İslam İşbirliği Teşkilatına üye İslam ülkelerinden 57'si ve gözlemci ülkelerden katılımla beraber İstanbul çok büyük bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Türk Kızılay özelikle insan ızdırabının arttığı bu günlerde, çatışmaların arttığı bu günlerde, İslam dünyasının bu çatışmalardan en çok etkilenen en çok yükü taşıyan ülkeler olduğunu ifade edebiliriz. Bu bölgelerdeki dünyadaki 135 milyon insan yüzde 71 burada yaşıyor. Silah zoruyla ülkesini terk eden 69 milyon insanının yüzde 61'i yine İslam ülkelerinde yaşamakta. Yoksulluk fazla, bebek ölümleri fazla ve silahlı çatışmaların çoğu İslam ülkelerinde gerçekleşiyor. Bütün bunlar bize İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesinin ve iş birliği yapmasını zorunlu kılıyor" dedi.

"50 civarında ulusal dernek üst düzey dernek yöneticisi katılacak"

İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 50 civarında ulusal dernek yetkililerinin katılacağı bir toplantı olacağını vurgulayan Kınık, "İstanbul'daki bu toplantı Cumhurbaşkanımızın 2016 Nisanında İslam zirvesinde yapmış olduğu bir çağrıyla başladı. Bu çağrıda ulusal derneklerin birleşmesi, ulusal derneklerin işbirliği yapmasını ve yeni bir insani platform oluşturmasını bu anlamda tavsiye etti. Bu şekilde İslam işbirliğinin stratejisi olması anlamına da geldi. Kızılay da bu konuda yetkilendirildi. O günden bugüne yaptığımız hazırlık toplantıları inşallah pazartesi sonlanacak ve merkezi burası olan dünyadaki insani yardım sektörü büyük bir platform ve aktör ilk defa dünyaya anons edilmiş olacak. Bu toplantı özellikle insani operasyonlarımızın verimliliğinin artırılması, ulusal derneklerin iş birliğinin artırılması, sivillerin korunması ve kapasitesi düşük zayıf derneklerin güçlendirilmesi ve İslam dünyasının insani yardım konusundaki gücünün, diğer başka bölgelerde de kanalize edilerek verimli bir operasyon olarak kullanılması konusunda bize yol gösterecek. Katılım 50 civarında ulusal dernek üst düzey dernek yöneticisi katılacak, sayın Cumhurbaşkanının teşvikleriyle İstanbul'da yapılacak" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA