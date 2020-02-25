Türk Kızılayı Balıkesir Şube Başkanı Güneş'ten İdlib için yardım çağrısı

25.02.2020 08:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 08:56

Türk Kızılayı Balıkesir Şube Başkanı Şükrü Güneş, Kızılay'ın her koşulda vatandaşın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Güneş, yazılı açıklamasında, Balıkesir Şubesi olarak aldıkları eğitimlerle olası büyük bir afete karşı bilgili ve bilinçli hale geldiklerini ifade etti.

İdlib'e yapılacak yardımlar için destek çağrısında bulunan Güneş, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz ve gönüllülerimizle afet sonrası ilk ihtiyaçlardan olan barınma konusunda çadır kurma eğitimimizi aldık. Türk Kızılayı her koşulda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Allah felaketsiz günler lütfetsin. Bize düşen öncesinde de hazırlıklı olmalıyız bunun için ne gerekiyorsa tüm kurumlarımız ve vatandaşımız üzerine düşeni yapması gerekmektedir."

Güneş, İdlib'deki savaş mağdurlarına Balıkesir Şubesi olarak yardım malzemelerinin ulaştırıldığını bildirerek, vatandaşlardan da ayni ve nakdi yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA